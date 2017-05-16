Ройзман собрался баллотироваться в губернаторы от «Яблока»

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 16 мая.

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока". Григорию Явлинскому (основателю партии — прим. «Ленты.ру») — спасибо за позицию и поддержку», — написал он.

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17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В тот же день Ройзман объявил о своем желании баллотироваться на пост губернатора. Градоначальник отметил, что не проиграл в этом регионе ни одних выборов.

Ройзман стал мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Он баллотировался от партии бизнесмена Михаила Прохорова «Гражданская платформа». До 2011-го состоял в другой партии бизнесмена — «Правое дело», которая прекратила существование в марте прошлого года. Ройзман является одним из основателей общественной организации «Город без наркотиков».