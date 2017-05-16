Россия
 

Ройзман собрался баллотироваться в губернаторы от «Яблока»

Перейти в «Мою Ленту»

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 16 мая.

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока". Григорию Явлинскому (основателю партии — прим. «Ленты.ру») — спасибо за позицию и поддержку», — написал он.

17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В тот же день Ройзман объявил о своем желании баллотироваться на пост губернатора. Градоначальник отметил, что не проиграл в этом регионе ни одних выборов.

Ройзман стал мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Он баллотировался от партии бизнесмена Михаила Прохорова «Гражданская платформа». До 2011-го состоял в другой партии бизнесмена — «Правое дело», которая прекратила существование в марте прошлого года. Ройзман является одним из основателей общественной организации «Город без наркотиков».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Свердловской области
Ройзман похвастался сплошными победами на выборах
Путин назначил Волкова врио главы Мордовии
Последние новости
Порошенко забыл убрать кнопку «ВКонтакте» со своего сайта
Политолог сравнил украинский народ с битым кнутом молчаливым стадом
Плюющегося отходами моллюска показали на видео
В Сирии опровергли утверждения США о крематории для сжигания тел пленных
МИД отреагировал на украинские санкции против «Яндекса» и «ВКонтакте»
Полицейский на Lexus насмерть сбил девушку в Краснодарском крае
В Киеве рядом со скульптурой «Родина-мать» появится «Агрессия России»
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:06 Сегодня

Из-под земли достанут

Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
12:35 Сегодня

Новокузнецкий аферист похитил у невесты 400 тысяч рублей и отказался жениться

17:04 Сегодня

Кто-то выломал мусоропровод в московской 12-этажке  

16:53 Сегодня

МИД отреагировал на украинские санкции против «Яндекса» и «ВКонтакте»

 — 
00:33 Сегодня

Привет, туристы!  

Эксперт об ожиданиях гостиничного бизнеса Москвы в преддверии ЧМ-2018
20:45 15 мая 2017

Суд признал законным прекращение иска против передачи Исаакия церкви

16:46 Сегодня

Полицейский на Lexus насмерть сбил девушку в Краснодарском крае

15:49 Сегодня

Губернатор назвал причину взрыва газа в жилом доме в Волгограде

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
15:45 Сегодня

Беседовавшего с банкоматом пьяного грабителя задержали в Москве  

18:27 15 мая 2017

В ЦИК исключили возможность взлома обеспечивающей выборы системы

15:34 Сегодня

Медведев поведал об отсутствии планов введения налога для бездетных

Россия
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Привет, туристы!
Эксперт об ожиданиях гостиничного бизнеса Москвы в преддверии ЧМ-2018
Кто-то выломал мусоропровод в московской 12-этажке
МИД отреагировал на украинские санкции против «Яндекса» и «ВКонтакте»
«Неравенство — это про тебя»
Много ли в России бедных и далеко ли им до нищеты
Ройзман собрался баллотироваться в губернаторы от «Яблока»
Полицейский на Lexus насмерть сбил девушку в Краснодарском крае
Все материалы
Мир
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Мой дом — моя коробка
Гонконгские коммуналки изнутри
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
Ученые опубликовали видео с заваленного пластиковым мусором острова
Израиль потребовал от Белого дома прояснить заявление о Стене Плача
Иванка ТрампТрамп-героиня
Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Веры им нет
Запретят ли на Украине Русскую православную церковь
В Киеве рядом со скульптурой «Родина-мать» появится «Агрессия России»
Политолог сравнил украинский народ с битым кнутом молчаливым стадом
Украинский волонтер предрек массовое уклонение офицеров запаса от призыва в ВСУ
Советник Авакова заявил о победе Украины в информационной войне с Россией
Янукович поведал о намерении лично допросить Порошенко и Яценюка
В Раде предложили запретить георгиевскую ленту на Украине
Все материалы
Финансы
Президент Украины Петр ПорошенкоТакой бездолговый курс
Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Создана рабочая группа по ликвидации Татфондбанка и Интехбанка
Рубль назвали звездой валютного рынка
Программу ПМЭФ-2017 назвали самой насыщенной за историю форумов
ЦБ поднял официальный евро выше 62 рублей
Неприемлемое повышение числа бедных в России связали с налоговым маневром
Все материалы
Бизнес
Неестественное брожение
К чему приведет пересмотр акцизов на импортное вино
Суд запретил инженеру Uber разрабатывать беспилотный автомобиль
«Искусственный интеллект избавит нас от рутины домашних дел»
Член совета директоров Группы Bosch о настоящем и будущем мира Smart Home
Минюст Украины решил арестовать имущество «Газпрома»
Дроны установили рекорд продаж на рынке игрушек
Киев продлил санкции против российских авиакомпаний
Ford решил повысить рентабельность за счет увольнения сотрудников
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Порошенко ввел санкции против ряда российских генералов
Ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу задержали с пистолетом
ВМФ получит четыре фрегата типа «Адмирал Горшков» до 2025 года
В Петербурге спустили на воду разведывательный корабль «Иван Хурс»
Все материалы
Наука и техника
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Стабильность царя Николая
Как «весна народов» 1848 года навсегда изменила Россию
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Предсказано извержение итальянского супервулкана
Найдена загадочная «планета-пенопласт»
В России раньше времени начались продажи Nokia 3310
Определена минимальная масса звезды
Все материалы
Спорт
ЧМ по хоккею. Россия — США — 0:0
Матч за первое место в группе А
LAS VEGAS, NV - DECEMBER 30: (R-L) Amanda Nunes of Brazil punches Ronda Rousey in their UFC women's bantamweight championship bout during the UFC 207 event on December 30, 2016 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christian Petersen/Getty Images) Пришел, увидел, получил
Как бойцы ММА отправляются в нокауты на первых секундах
«Достаточно желания — и Россия станет участником Исламиады»
Министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов об Исламиаде в Баку
Директор «Ролан Гаррос» оставил интригу в вопросе о выдаче wild card Шараповой
Сборная Белоруссии по хоккею одержала вторую подряд победу на ЧМ
Бывший парень Шараповой руками сломал ракетку во время матча
Букмекеры назвали фаворита в матче между Россией и США на ЧМ по хоккею
Все материалы
Культура
Где ни слез, ни горя нет
Как Ленина покрасили в синий цвет и назначили директором цирка
Соломон Волков: Без картонного меча
О заслуженной удаче Юрия Шевчука
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Актера Баталова перевели в реабилитационный центр
Шнуров ответил на песню Алисы Вокс про митинги матерным стишком
Литературная премия «Лицей» объявила шорт-лист
Актер Олег Видов умер в США
Все материалы
Интернет и СМИ
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Ты меня не ищи
Как Европа потратила сотни миллионов в попытках победить Google
Антивирусные компании заподозрили в глобальной кибератаке хакеров из КНДР
В Госдуме допустили появление «великого украинского файервола»
RuTracker представил приложение для обхода блокировки
Патрушев отказался возложить вину за атаку вируса WannaCry на спецслужбы
Все материалы
Ценности
Сядут все
Какие автомобили выбирают в качестве семейных
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Emilio Pucci взялся за детей
Alberta Ferretti предложила женщинам пляжные «шубы-недельки»
«Спящую музу» продали за 57 миллионов долларов
Casio пополнил коллекцию Edifice сверхточным хронографом
Миллионный Porsche 911 сошел с конвейера
Все материалы
Путешествия
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Рай на Амуре
Зачем ехать в Хабаровский край и почему его невозможно не полюбить
В Крыму рассказали о повышении цен на отдых в текущем сезоне
Падение легкомоторного самолета в США засняли на видео
В России насчитали более 10 тысяч «звездных» отелей
Паспортный коллапс в Домодедово сняли на видео
Путешественник из Шотландии доехал до России на автомобиле 1972 года
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Спасенный от колдунов альбинос из Африки стал моделью
В Китае собака откопала из земли живого младенца
Японец побил мировой рекорд по прыжкам через огромную скакалку
Старый лев помог молодому отбиться от крокодила
Все материалы
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
Рамные внедорожники, которые нужны России
Семь серьезных машин, которые пришлись бы по вкусу россиянам
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
Эль-Класико
Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль
Американец превратил 40-летний пикап Toyota в хот-род с V8
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Канадцы построили самый быстрый в мире электрокарт
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы