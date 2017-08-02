Памфилова сообщила сенсационные подробности о выдвижении Ройзмана

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала ложью заявления бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко», мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о невозможности преодолеть муниципальный фильтр. Ее слова в среду, 2 августа, передает ТАСС.

«Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл [избирательного] счета [в Сбербанке]», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Кроме того, по данным госоргана, невостребованными в Свердловской области остались подписи 73 муниципальных депутатов — к ним никто не обращался. Таким образом, ранее сделанные Ройзманом заявления о непроходимости муниципального фильтра, некорректны, цитируют «Ведомости» зампреда ЦИК Николая Булаева.

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18 июля Ройзман констатировал, что не сможет собрать достаточное количество подписей для прохождения муниципального фильтра, назвав данную процедуру антиконституционной. В тот же день Центризбирком признал неправомерным его выдвижение от партии «Яблоко».

До этого Ройзман рассказал, что его выдвижение поддержали 39 местных депутатов. Всего для прохождения муниципального фильтра ему было необходимо 126 подписей.

Выборы в Свердловской области пройдут 10 сентября. На этот пост претендуют, в частности, действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, член ЛДПР Игорь Торощин и представитель «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Помимо Евгения Ройзмана из предвыборной гонки выбыли воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсети, и призер Олимпийский игр 2004 года по легкой атлетике Олеся Красномовец

Муниципальный фильтр на выборах губернаторов был введен в 2012 году. По действующему законодательству, все желающие баллотироваться на пост главы региона должны собрать подписи от пяти до 10 процентов муниципальных депутатов.

Специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда кандидата открывается в филиале Сберегательного банка РФ.