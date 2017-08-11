Видеонаблюдение на довыборах в Госдуму по Ленобласти оказалось под угрозой

Избирательные участки Кингисеппского одномандатного округа №112 (Ленинградская область) по довыборам в Госдуму седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования, могут остаться без видеокамер. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в пятницу, 11 августа.

В региональной избирательной комиссии утверждают, что решение об организации видеонаблюдения на выборах федерального уровня принимает Центризбирком России. Кроме того, он заключает договор об организации процесса видеоконтроля с исполнителем.

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Главы областной комиссии Михаил Лебединский заявил, что на проведение довыборов в нижнюю палату парламента субъекту из федерального бюджета было выделено 31,5 миллиона рублей. «В смете для ЦИКа мы указывали, что понадобится видеонаблюдение, но его оттуда убрали», — сказал он.

Лебединский также привел данные, согласно которым, установка системы видеоконтроля на 35 участках Кировского избирательного округа №9 Ленобласти, где 10 сентября пройдут довыборы депутатов в областной парламент, обойдется в сумму около полумиллиона рублей.

В Центризбиркоме в свою очередь пояснили, что этот вопрос находится вне их компетенции. «Организация и техническое обеспечение видеонаблюдения входит в компетенцию Минкомсвязи России, а решение об организации видеонаблюдения на выборах принимает субъект РФ»,— цитирует газета заявление пресс-службы ЦИК.

Также там подчеркнули, что ведомство настоятельно рекомендует региональным избирательным комиссиям по возможности организовывать видеонаблюдение на участках. На каждом требуется установить по две камеры: одна должна охватывать помещение для голосования в целом, включая места выдачи избирательных бюллетеней, вторая направляется на ящики для голосования.

Мандат депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу стал вакантен в связи с назначением спикера ГД шестого созыва Сергея Нарышкина руководителем Службы внешней разведки.