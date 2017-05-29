Определился кандидат на мандат Нарышкина в Госдуме

Зампредседателя правительства Ленинградской области, глава регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк лидирует в праймериз «Единой России» по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу. Об этом со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Сергея Бебенина, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 29 мая.

По предварительным итогам, которые озвучил Бебенин, Яхнюк получил 90,3 процента голосов. На втором месте — руководитель отделения Центра специальных компетенций Санкт-Петербургского филиала НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» Виктор Кабацкий (20,86),

на третьем — замгендиректора ООО «Интерстройпроект» Антон Мороз (20,61).

Остальные кандидаты не преодолели пятипроцентную отметку.

По данным агентства, ранее в понедельник секретарь Генсовета ЕР, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов заявил, что партия выдвинет победителей праймериз на осенних выборах. Соответствующие решения с учетом результатов предварительного голосования, по его словам, должны быть приняты на партийных конференциях в регионах.

Мандат депутата Госдумы по 112 Кингисеппскому одномандатному округу в Ленобласти стал вакантен в связи с назначением спикера шестого созыва ГД Сергея Нарышкина руководителем Службы внешней разведки осенью прошлого года.