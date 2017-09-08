За ходом выборов в Крыму проследят международные наблюдатели

Депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани сообщил, что в единый день голосования, 10 сентября, будет в числе других международных экспертов следить за ходом выборов в Крыму, передает ТАСС в пятницу, 8 сентября.

Он подчеркнул, что выборы на территории полуострова также легитимны, как и в других субъектах РФ. «Крым сам выбрал вернуться в Россию, поэтому выборы мы считаем законными. Там был поведен референдум, где люди высказали свою политическую волю, и теперь они голосуют так, как в других российских регионах», — сказал он журналистам на пресс-конференции международных экспертов в преддверии региональных и муниципальных выборов.

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Отвечая на вопрос, почему выбор пал на Крым, Мариани пояснил: «Потому что там достаточно серьезная техническая база, и мы рады посмотреть и проконтролировать, как в новообразованной республике все это будет происходить и контролироваться Россией».

6 сентября координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев сообщил, что в единый день голосования организация направит наблюдателей на 15 тысяч избирательных участков. Кроме того, он рассказал, что на выборы в Россию приедут 27 электоральных экспертов из-за рубежа.

Единый день голосования в этом году состоится 10 сентября. В воскресенье по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня, в частности, в 16 регионах изберут губернаторов.