Явка на досрочном голосовании в Барнауле превысила 5 процентов

Явка на досрочное голосование в Барнауле (Алтайский край) составила 26 тысяч человек — более 5 процентов от общего числа жителей муниципалитета, имеющих избирательное право. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил «Ленте.ру» член Центризбиркома Александр Кинев.

Он пояснил, что уже на 30-31 августа число людей, проголосовавших досрочно, составляло несколько тысяч. «К сожалению, ситуация продолжает усугубляться, — сказал собеседник. — Если по состоянию на 6 сентября оно составляло 14 тысяч человек, то в последующие дни, 7 и 8 августа, это количество увеличилось до 26 тысяч».

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Кинев пояснил, что законодательно установлен порог в 1 процент, по пересечении которого вводится особая процедура подсчета: «На всех избирательных участках будет проведен отдельный подсчет голосов избирателей, проголосовавших досрочно».

Он также отметил, что цифры по явке разнятся в зависимости от избирательного округа. «Пока мы не можем сделать окончательные выводы о причинах и тех событиях, которые послужили обоснованием всем этим процессам», — добавил член ЦИК.

Как пишет сайт телеканала «Наши новости», председатель комиссии Элла Памфилова на заседании 6 сентября акцентировала внимание на том, что в целом по России показатели по досрочному голосованию минимальные: «По Ярославской области — 0,05 процентов, Твери — 0,07 процентов. Но у нас выбивается один регион — город Барнаул».

Председатель краевой алтайской избирательной комиссии Ирина Акимова 7 сентября заявила, что активное голосование барнаульцев объясняется тем, что в выходной день они поедут на дачу. Кроме того, заранее поучаствовали в выборах сотрудники служб и ведомств, в том числе правоохранительных органов, которые в единый день голосования будут работать, приводит слова Акимовой «Росбалт».

По информации «Коммерсанта», алтайские коммунисты заявили о готовности выйти на митинг, если явка на досрочное голосование на выборах в думу Барнаула превысит пятипроцентный порог. Первый секретарь региональной ячейки КПРФ Мария Прусакова подала уведомление в администрацию города о проведении 17 сентября протестной акции «по поводу легитимности выборов» на одну тысячу человек.

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В то же время после критики ЦИК краевой избирком принял меры, чтобы явка на досрочное голосование не была столь высокой — члены УИК стали требовать с граждан документ о том, что избиратель действительно не сможет посетить избирательный участок 10 сентября.

Досрочное голосование на муниципальных выборах в Алтайском крае началось 30 августа и завершится 9 сентября. В единый день голосованияв регионе будет распределено более 6 тысяч мандатов. В Барнауле в этот день состоятся выборы 40 депутатов местной Гордумы. По данным горизбиркома, в муниципалитете зарегистрировано 515 тысяч избирателей.

В 2012 году общая явка на выборы в гордуму Барнаула составила менее 18 процентов.