Путин поручил создать 255 тысяч новых мест в яслях за два года

В ближайшие два года планируется создать 255 тысяч новых мест в яслях. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию в среду, 15 января, ведет YouTube-канал «Россия 24».

«Важнейший чувствительный вопрос — возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях», — сказал глава государства.

По его словам, за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано лишь 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены 37,5 тысячи, поскольку на остальные не получена образовательная лицензия. «Значит, такие ясли не готовы принять детей», — подчеркнул Путин.

Обращаясь к местным властям, он заявил, что «нельзя так работать», и попросил сделать все, чтобы «наверстать этот пробел».

Также в ходе оглашения послания президент сообщил, что семьи, чьи доходы не превышают одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), на первом этапе будут получать 5,5 тысячи рублей. По словам российского лидера, со следующего года выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно будут составлять 11 тысяч рублей.

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