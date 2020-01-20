Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года. Об этом «Известиям» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В ближайшее время парламентарии займутся внесением изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», а также в Бюджетный кодекс.

На выполнение другого поручения президента России Владимира Путина — решения проблемы с кадровым дефицитом врачей — потребуется больше времени, отметила в беседе с газетой член думского комитета по здравоохранению Татьяна Соломатина. По ее словам, дефицит кадров в стране сейчас составляет 50 процентов. «Еще не учитываются сотрудники, которым 60 и более лет, но они работают. И нет уверенности в том, что такой человек завтра не скажет: "Я ухожу" — по болезни, по семейным обстоятельствам», — добавила депутат.

Одной из причин этого Соломатина назвала низкие зарплаты докторов. «Все сваливают на регионы, что они виноваты — не выравняли. Но в регионах нет денег! Считаю, что это решается на уровне правительства, министерства труда», — заявила она.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января Путин анонсировал, в частности, увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Кроме того, глава государства призвал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения. На его развитие будет дополнительно выделено 550 миллиардов рублей.

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