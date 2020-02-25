Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, которые стоят перед правительством. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы кабмина, в стране необходимо повысить доходы населения, а также увеличить темпы роста экономики. Мишустин уверен, что это «позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе».

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В конце января, говоря о стоящих перед правительством задачах, Мишустин также говорил о росте экономики. «Без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере», — сказал он. Мишустин уточнил, что один из способов достижения задачи — реализация нацпроектов.

Ранее в феврале Мишустин поручил проработать детальную программу поддержки субъектов со слабой экономикой. В рамках этой инициативы проблемным регионам страны до 2024 года выделят по пять миллиардов рублей. Премьер-министр уверен, что индивидуальные программы для регионов помогут вывести их из зоны бедности. Планируется, что эти программы в ближайшее время будут внесены в правительство, передает «Интерфакс».

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