Проблемным российским регионам дадут миллиарды рублей

Проблемные российские регионы получат по пять миллиардов рублей до 2024 года. Детальную программу поддержки субъектов со слабой экономикой поручил разработать премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

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Глава правительства уточнил, что программы должны состоять из конкретных, эффективных мероприятий, направленных на решение задач, поставленных президентом. Ответственным за реалистичность программ Мишустин назначил Минэкономразвития.

Премьер добавил, что намерен регулярно посещать российские регионы, и дал совет вице-премьерам также чаще ездить в проблемные субъекты. Это позволяет понимать реальную ситуацию на местах, считает Мишустин.

Ранее премьер посетил Великий Новгород с рабочим визитом, где провел совещание о социально-экономическом развитии Новгородской области. Тогда же он сообщил, что посещением субъекта открывает цикл поездок по регионам, чтобы «посмотреть в реальности, как обстоят дела».

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