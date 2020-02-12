В России взлетело число регионов с дефицитом бюджета

В России число регионов с дефицитом бюджета за год взлетело в два раза. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов.

По итогам 2019 года таких регионов оказалось 35, в то время как в 2018-м их было 15. Суммарный дефицит регионов по итогам прошлого года оценивается в 233 миллиарда рублей.

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Самый сильный дефицит у Московской области и Москвы — 74,4 миллиарда рублей и 53,3 миллиарда рублей соответственно. В то же время данные регионы являются самыми богатыми в России. Доходы Подмосковья за прошлый год составили 739 миллиардов рублей, Москвы — 2,6 триллиона рублей. Также среди лидеров по дефициту консолидированного бюджета Башкирия (16,3 миллиарда рублей), Свердловская (14,2 миллиарда) и Иркутская области (13 миллиардов).

Среди лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года Красноярский край (38 миллиардов рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 миллиарда) и Краснодарский край (31,5 миллиарда).

Наиболее зависимыми от дотаций из федерального бюджета являются Тыва (на дотации приходится 54 процента доходов бюджета региона), Дагестан (52 процента), Чечня (50 процентов), Ингушетия (49 процентов) и Республика Алтай (45 процентов).

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