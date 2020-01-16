Назван главный двигатель российской экономики

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал главный фактор, который может стать двигателем в развитии российской экономики. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития», проходящей в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС.

По мнению экономиста, наиболее перспективными в этом плане являются цифровые платформы — агрегаторы, предоставляющие различные сервисы, и помешать этому не сможет даже государство.

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«Я считаю, что агрегаторы — один из примеров того, как появляется новая культура бизнеса. Они ее выстраивают. Власти могут заявлять, что не пустят, к примеру, [основателя Alibaba Group] Джека Ма. Но он все равно придет. Или мы сами сделаем похожие сервисы и запустим их», — отметил Аузан.

В качестве одного из примеров декан привел статистику, согласно которой Москва стала мировым лидером по распространению каршеринга, а в 2019 году увеличила этот рынок в шесть раз.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян. Он подчеркнул, что с 1990-х годов граждане страны уже сильно изменились, и если дать бизнесменам свободу, их станет гораздо больше.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером мероприятия.

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