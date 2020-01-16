В России усомнились в пользе от нацпроектов

Директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский усомнился в эффективности реализуемых в России национальных проектов и пользе от них для экономики страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вклад в ВВП от нацпроектов даже в случае их полной реализации будет довольно скромным — около 0,5-0,7 процента в год», — отметил Дробышевский.

При этом, по его словам, нацпроекты могут сыграть другую — сигнальную — роль в экономическом развитии страны. «В 2018 году после указа президента была выбрана экономическая модель, опирающаяся на лидирующую роль государства. И в этом смысле нацпроекты будут играть лидирующую и системообразующую роль. Если частный бизнес поддержит государственную инициативу, темпы роста в 3-5 процента годовых возможны», — сказал экономист.

Российская экономика, подчеркнул он, за последнее десятилетие совершила «серьезный шаг в сторону отхода от зависимости от цен на нефть». «Хотя произошло это во многом не за счет действий правительства, а само собой», — резюмировал Дробышевский.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

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