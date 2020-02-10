Российский регион оправдался за неосвоенный миллиард

Хабаровский край оправдался за неосвоенные 1,3 миллиарда рублей, выделенные в рамках «единой субсидии». Региональные власти не смогли использовать средства из-за наводнения. Об этом сообщила Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает РИА Новости.

Материалы по теме Дивный новый мир Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы

По словам Томченко, деньги были выделены в основном на строительство объектов в Комсомольске-на-Амуре, но планы нарушило сильное наводнение, обрушившееся на город летом 2019 года. Из-за чрезвычайной ситуации всю задействованную на строительстве дорог, онкологического и спортивного центров технику направили на возведение дамб для защиты жилых кварталов. Был установлен запрет на отгрузку грунта для целей, не связанных с возведением дамб.

В настоящее время власти региона пытаются договориться с Минвостокразвития о возврате средств и отмены возможных санкций за их неосвоение из-за наводнения.

«Единая субсидия» — это средства из федерального бюджета, которые регионам Дальнего Востока выделили на строительство социальных объектов. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, неосвоенными за 2019 год остались 2,65 миллиарда рублей.

Строительные работы не успели закончить также в Приморском крае, Бурятии, Амурской области и Еврейской автономной области. Вице-премьер Юрий Трутнев запретил властям региона подавать повторную заявку на субсидию в 2020 году, если они не освоили средства в 2019-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!