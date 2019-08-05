Во всем Хабаровском крае введен режим ЧС из-за потопа

На всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за угрозы подтоплений на фоне паводка на Амуре и разлива малых рек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Фургала.

«Комиссия по ЧС приняла решение распространить режим ЧС на всю территорию Хабаровского края», — сказал губернатор на совещании в правительстве края.

По его словам, при введении режима будут учтены сбросы воды с российских и китайских гидроэлектростанций, а также осадки и стоки рек Сунгари и Уссури. Планируется создать межведомственную комиссию для борьбы с паводком.

Ранее режим ЧС действовал в большинстве районов региона. Подтоплены в том числе дачи в пригороде Хабаровска и городская набережная. По данным на 5 августа, уровень воды в Амуре у Хабаровска составил 449 сантиметров и продолжает расти. По прогнозам Дальневосточного Гидрометцентра, 12-14 августа вода может подняться до 550-600 сантиметров. Критическая отметка установлена на уровне в 600 сантиметров. В таком случае под водой окажутся четыре тысячи загородных участков, возможно подтопление многоквартирных домов в городе.

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