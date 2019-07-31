В затопленной Иркутской области нашелся один пропавший без вести

В Иркутской области нашелся один из пропавших без вести во время наводнения. Таким образом, число пропавших без вести сократилось до шести человек, передает «Интерфакс».

«Найден один, он объявился», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В МЧС добавили, что количество погибших во время ЧС по-прежнему составляет 25 человек. По данным РИА Новости, до этого пропавшими без вести числились семь человек. 11 июля сообщалось, что их число увеличилось до 11.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области перестал расти и начал понижаться. По состоянию на 06:00 по местному времени (01:00 мск), он составил 1125 сантиметров, а через два часа понизился на четыре сантиметра.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась. 28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку в 700 сантиметров. В связи с этим из подтопленных районов за сутки эвакуировали более тысячи человек.

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