Вода начала покидать затопленный российский регион

За сутки вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока, затронутого паводками. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

Один из освободившихся пунктов находится в Приморском крае, два — в Хабаровском, еще три — в Амурской области. Там проводят аварийно-восстановительные работы, откачивают воду и помогают местным жителям, в том числе психологически.

При этом в МЧС отметили, что на территории Дальнего Востока продолжают действовать опасные метеоявления, 77 населенных пунктов, 172 жилых дома и 86 участков дорог остаются подтопленными.

Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался на отметке 602 сантиметра, в течение суток вода не поднималась, сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство Хабаровского края.

5 августа на всей территории Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре.

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