В еще одном российском регионе начали вводить ЧС из-за сильных дождей

В Тенькинском и Сусуманском округах Магаданской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, размытия дорог и высокого уровня воды в реках. Об этом сообщил начальник управления МЧС по региону Любомир Муха, передает РИА Новости.

5 августа дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу «Колыма» на 1562-м километре, а также региональную дорогу Палатка — Кулу — Нексикан с 304-го по 473-й километры, так как ее размыло дождями сразу на нескольких участках.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил в кратчайшие сроки восстановить размытые участки трасс.

Ранее на всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений на фоне паводка на Амуре и разлива малых рек. Перед этим режим ЧС действовал в отдельных районах региона.

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