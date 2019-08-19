В пережившем паводок российском регионе снова объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа, связанное с влиянием активных фронтальных разделов. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

По данным ведомства, в указанные даты ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидается 50 миллиметров и более осадков. Местами в регионе ожидаются гроза и ветер до 15-20 метров в секунду.

Синоптики также предупредили о формировании новой волны дождевых паводков, подъемах уровня воды, подтоплении дорог, сельхозугодий и пониженных мест в населенных пунктах. В реках южного и западного районов края ожидаются подъемы уровня воды на 2–3,5 метра, центральных и восточных районов — на 1–2 метра. Наиболее паводокопасными являются Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский и Лазовский районы.

17 августа краевая администрация сообщала, что в Приморье тайфун «Кроса» вызвал паводок, размывший 17 участков дорог. В августе в регионе минимум дважды объявляли штормовое предупреждение из-за тайфунов «Лекима» и «Франциско».

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