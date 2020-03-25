Украинских ученых-генетиков отправили в отпуск за свой счет на фоне коронавируса

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины в разгар пандемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск. Об этом на своей странице в Facebook написала доктор биологических наук Оксана Пивень.
Ученые-генетики успели при этом создать тест для выявления коронавируса. Тем не менее, по словам Пивень, в институте есть проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск за свой счет минимум до конца марта, несмотря на карантин и распространение вируса на Украине.
«И ситуация с отпусками за свой счет или переходом учреждения на три или четыре рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым — это "хорошая" ежегодная традиция. Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее, чем астрофизики», — подчеркнула Пивень.
Ученая добавила, что как бы цинично это ни звучало, но благодаря коронавирусу депутаты Верховной Рады, чиновники и простые украинцы вспомнили, что в стране есть наука, в которую государство практически не вкладывает деньги.
Ранее Пивень раскритиковала привезенные на Украину тест-системы на коронавирус из Китая. В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям КНР с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с инфекцией.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек. 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения