Украину назвали кормилицей миллионов жителей мира

Украина может вдвое увеличить производство и экспорт продовольственных товаров. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге в честь Всемирного дня продовольствия и 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает «Укринформ».

Он назвал Украину кормилицей 150 миллионов человек по всему миру и подчеркнул, что при этом собственное население страны не превышает 40 миллионов. «Мы подсчитывали, и это было подтверждено источниками международных расчетов», — подчеркнул Высоцкий.

По его словам, украинская пищевая промышленность может внести серьезный вклад в борьбу с мировым голодом, но для этого ее необходимо интегрировать в международные цепи поставок. Также стране необходимы инвестиции и модернизация производства для применения новейших технологий.

По мнению Высоцкого, пандемия коронавируса и ситуация закрытия границ показали, что миру нужны новые поставщики. «Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население», — подчеркнул министр.

С 2015 года Украина лишилась части крупного российского рынка после того, как ввела санкции в отношении Москвы из-за перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Москва ввела ответные ограничения, они коснулись мяса и молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов. Кроме того, с 2016 года Россия ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго и обложила пошлинами ряд товаров из-за того, что Киев вступил в зону свободной торговли с ЕС.