Разозленные украинские фермеры перекрыли дорогу из-за карантина

Украинские аграрии перекрыли дорогу в Херсонской области. Люди недовольны карантинными мерами, сообщает «РБК-Украина».

Фермеры требуют открыть рынки, на которых они торговали своими продуктами. Около 250 человек заблокировали автотрассу, всего протестует несколько сотен аграриев. На месте уже находятся полиция и автозаки, но правоохранители пока не предпринимают никаких действий по отношению к разозленным людям.

Глава областной администрации Юрий Гусев заявил, что готов встретиться с протестующими при условии соблюдения карантинных мер, и предупредил, что нарушения ограничений будут фиксироваться. Чиновник также попросил направить ему предложения по поддержанию агропромышленной отрасли экономики региона.

Материалы по теме Голод во время чумы Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса

Ранее в другой области Украины, Днепропетровской, торговцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок. По словам возмущенных граждан, их не предупредили о том, что торговая точка останавливает работу, а продавцом вынудили сначала заплатить положенный налог в тысячу гривен.

С 6 апреля на Украине ужесточен карантин, людям запрещено появляться на улице без веских оснований и без масок, а также собираться группами больше двух человек. Однако на минувшей неделе страна установила антирекорд по заболеваемости за сутки. В Минздраве это объяснили массовыми нарушениями карантина во время Вербного воскресенья и Пасхи. По последним данным, на Украине выявлено 8617 зараженных COVID-2019, умерли 209.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!