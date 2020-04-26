Разозленные украинские фермеры перекрыли дорогу из-за карантина

Украинские аграрии перекрыли дорогу в Херсонской области. Люди недовольны карантинными мерами, сообщает «РБК-Украина».
Фермеры требуют открыть рынки, на которых они торговали своими продуктами. Около 250 человек заблокировали автотрассу, всего протестует несколько сотен аграриев. На месте уже находятся полиция и автозаки, но правоохранители пока не предпринимают никаких действий по отношению к разозленным людям.
Глава областной администрации Юрий Гусев заявил, что готов встретиться с протестующими при условии соблюдения карантинных мер, и предупредил, что нарушения ограничений будут фиксироваться. Чиновник также попросил направить ему предложения по поддержанию агропромышленной отрасли экономики региона.
Ранее в другой области Украины, Днепропетровской, торговцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок. По словам возмущенных граждан, их не предупредили о том, что торговая точка останавливает работу, а продавцом вынудили сначала заплатить положенный налог в тысячу гривен.
С 6 апреля на Украине ужесточен карантин, людям запрещено появляться на улице без веских оснований и без масок, а также собираться группами больше двух человек. Однако на минувшей неделе страна установила антирекорд по заболеваемости за сутки. В Минздраве это объяснили массовыми нарушениями карантина во время Вербного воскресенья и Пасхи. По последним данным, на Украине выявлено 8617 зараженных COVID-2019, умерли 209.