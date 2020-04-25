Украинцы атаковали закрытый из-за карантина рынок

В городе Каменское Днепропетровской области Украины торговцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок, сообщает «Обозреватель».

Десятки недовольных горожан требовали возобновить работу Центрального рынка и отказывались покидать его территорию.

Люди говорили, что их заранее не предупредили об остановке работы.

По словам одного из местных жителей, торговцы заплатили полагающийся налог в 1000 гривен, а через час их закрыли.

Охране пришлось силой выгонять особо агрессивных граждан.

Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине 25 апреля превысило 8 тысяч человек, умер 201 пациент, еще 782 выздоровели.

24 апреля украинцам пообещали массовое тестирование на иммунитет к заражению коронавирусом. Страна может стать пятой в мире, где будет запущена ИФА-диагностика.

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