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Заразившихся коронавирусом на Украине стало больше 8 тысяч

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Измерение температуры на въезде в Киев
Измерение температуры на въезде в Киев
Фото: РИА Новости

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине превысило 8 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, за сутки было выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом, общее число возросло до 8125. При это всего в стране умер 201 пациент с SARS-CoV-2, еще 782 выздоровели. Кроме того, на утро 25 апреля есть еще 1451 сообщение о подозрении на инфекцию.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано Черновицкой области — 1308. На втором месте Киев с 1159 случаями, на третьем Ивано-Франковская область — 700 случаев.

24 апреля украинцам пообещали проведение массового тестирование на иммунитет к заражению коронавирусом. Ранее сообщалось, что Украина заняла последнее место среди стран Европы по количеству тестирований населения на SARS-CoV-2.

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