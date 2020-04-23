Кличко назвал срок пика коронавируса в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко назвал срок наступления пика заражения коронавирусом в украинской столице. Об этом сообщается на официальном сайте киевских властей.

По словам Кличко, пик придется на начало мая. Расчет основан на динамике заболеваемости и прогнозах вирусологов. Чиновник напомнил, что люди «много контактировали» во время Вербного воскресенья и Пасхи.

«И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Делаем все, чтобы защитить и наших медиков», —заверил Кличко.

Мэр напомнил, что в Киеве зарегистрировано 1059 зараженных коронавирусом, из них более ста — медики. В городских больницах подготовили свыше 1700 коек для пациентов с коронавирусом и готовы увеличить это число до семи тысяч.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране ожидаются два пика заражения коронавирусной инфекцией: в конце апреля и в период между 3 и 8 мая. По последним данным, на Украине выявлены 7170 случаев COVID-19.

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