Зеленский призвал украинцев учить на карантине иностранные языки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан учить иностранные языки во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Видеообращение Зеленского опубликовано на Facebook.

Украинский лидер напомнил, что ООН объявила 23 апреля Международным днем английского и испанского языков. «Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной "прокачать" собственные навыки и знание иностранных языков», — сказал Зеленский.

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Он заверил, что обязательно наступит день, «когда все закончится» и на Украину приедут иностранные туристы. «Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine», — предложил президент.

В видеообращении Зеленский также назвал два ключевых условия для выхода Украины из карантина: в течение десяти дней процент выявленных случаев коронавируса не меняется или остается в пределах 5 процентов, а больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.

По последним данным, на Украине выявлены 7170 случаев заражения коронавирусом.

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