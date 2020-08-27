Украинские депутаты заявили о расстреле радикалами автобуса с активистами

Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты — за жизнь». По предварительным данным, два человека убиты и один ранен, написал в Facebook депутат Вадим Рабинович.

Автобус был заблокирован и расстрелян под Харьковом. «Террористы больше не стесняются!!» — написал Рабинович.

Депутат Илья Кива сообщил в Facebook, что нападение на трассе Киев — Харьков совершили участники «Азова» и «Нацкорпуса». Несколько человек похищены.

В начале июля украинские националистические организации прошли маршем по Киеву и потребовали запрета «ватных партий», в том числе ОПЗЖ и «Партии Шария» а также других организаций, которые, как утверждали участники акции, финансируются из России.

В мае активисты «Нацкорпуса» забросали петардами и дымовыми шашками офис главы ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве.