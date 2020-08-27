Обстрелявших автобус под Харьковом радикалов задержали

Обстрелявших под Харьковом автобус с активистами общественной организации «Патриоты — за жизнь» радикалов задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

Известно, что два человека получили ранения, возбуждено дело по статье «хулиганство». Погибших и заложников нет. Стрельба велась из травматического оружия.

Ранее 27 августа украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты — за жизнь».

Депутат Илья Кива написал на своей странице в Facebook, что нападение на трассе Киев — Харьков совершили участники «Азова» и «Нацкорпуса». Также он заявил, что несколько человек похищены.