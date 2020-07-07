Мэр Харькова заявил о праве крымчан на референдум в 2014 году

Мэр украинского города Харьков Геннадий Кернес заявил, что крымчане в 2014 году имели право провести референдум, после которого полуостров был включен в состав России. Интервью с Кернесом опубликовано на YouTube-канале украинского журналиста Анатолия Шария.

Кернеса спросили, мог ли экс-президент Виктор Янукович исправить что-то после победы Евромайдана, если бы не сбежал в Россию. «Когда законно избранный президент остается на территории своей страны, законные руководители тех или иных ведомств собрались где-то — будь это Одесса, будь это Крым, будь это тот же Харьков, будь это Донецк — был бы какой-то процесс. А его не стало», — ответил мэр.

Кернес заявил, что Крым был никому не нужен. «Крымчане провели свой референдум. Они имели право проводить референдум. Согласно конституции Крыма, так как это автономная республика, они имели право проводить», — сказал чиновник.

Харьковский мэр отметил, что хорошо знал председателя Верховного Совета Крыма Владимира Константинова, но «никогда не мог подумать», что крымчане «уйдут в Россию». На уточняющий вопрос, законно ли полуостров вошел в состав РФ, Кернес заявил, что не будет давать никакой оценки. «Могут сказать только то, что я считаю, что Крым — это украинская территория», — заключил мэр.

Референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!