Мэр Харькова пригрозил «раздавить как клопа» губернатора области

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что «раздавил бы как клопа» губернатора области Алексея Кучера, если бы такой как он встретился ему в 1990-е годы. Об этом глава города написал на своей странице в Facebook.

«Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и так далее. Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром», — отметил Кернес после конфликта с Кучером, произошедшего во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 марта.

Материалы по теме «При всем цинизме, летальных случаев не очень много» Российский вирусолог — об иммунитете на коронавирус и способах борьбы с инфекцией

Мэр Харькова рассказал, что по итогам встречи бизнесмен Александр Ярославский перечислил 55 миллионов гривен (около 160 миллионов рублей) на покупку 400 тысяч тестов для Харькова. Также местные бизнесмены перевели средства на приобретение медицинского оборудования, лекарственных средств и продуктов для горожан.

«Это то, что сделал социально-ответственный бизнес и антикризисный штаб, в который я вхожу и который возглавляет Ярославский, за один день. А что сделал губернатор? Вышел сегодня на пресс-конференцию и заявил, что в Харьков возвращаются 90-е, когда у бизнеса вымогают деньги», — пояснил Кернес.

По его словам, Кучер «всех подвел», и если бы сегодня были другие времена, то он бы поступил с ним иначе. «Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение», — подчеркнул Кернес, добавив, что губернатор движется «как моль, подъедая что-то непонятное».

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по числу умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!