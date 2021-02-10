Порошенко предрекли должность премьер-министра

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов предрек экс-президенту Петру Порошенко должность премьер-министра, если фракция войдет в коалицию с правящей партией «Слуга народа». Об этом он рассказал в интервью «BBC News Украина».
По словам Турчинова, руководство «Европейской солидарности» не исключает возможности образовать блок с партией президента Владимира Зеленского, но потребует в таком случае выдвинуть Порошенко на пост главы правительства.
Он добавил, что такой вариант станет приемлемым, если «Слугам народа» «хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения» согласиться на объединение и провести парламентские выборы досрочно.
При этом глава штаба отметил, что сомневается насчет согласия правящей партии участвовать в коалиции. Он предрек республике развал в случае отказа пойти на такую сделку. «Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос», — сказал Турчинов.
Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти на Украине в 2024 году. Тем не менее, по результатам социологических опросов, более 60 процентов украинских граждан считают необходимым провести досрочный роспуск парламента и новые выборы. Это требование также поддерживают депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».