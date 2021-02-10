Порошенко предрекли должность премьер-министра

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов предрек экс-президенту Петру Порошенко должность премьер-министра, если фракция войдет в коалицию с правящей партией «Слуга народа». Об этом он рассказал в интервью «BBC News Украина».

По словам Турчинова, руководство «Европейской солидарности» не исключает возможности образовать блок с партией президента Владимира Зеленского, но потребует в таком случае выдвинуть Порошенко на пост главы правительства.

Он добавил, что такой вариант станет приемлемым, если «Слугам народа» «хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения» согласиться на объединение и провести парламентские выборы досрочно.

Материалы по теме «Слабый президент, жесткая команда» Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?

При этом глава штаба отметил, что сомневается насчет согласия правящей партии участвовать в коалиции. Он предрек республике развал в случае отказа пойти на такую сделку. «Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос», — сказал Турчинов.

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти на Украине в 2024 году. Тем не менее, по результатам социологических опросов, более 60 процентов украинских граждан считают необходимым провести досрочный роспуск парламента и новые выборы. Это требование также поддерживают депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».