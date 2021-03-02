У партии Зеленского появится молодежное крыло

Лидер правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко анонсировал скорое появление в ней молодежного крыла, пишет «Страна.ua».

По его словам, инициатива о создании такого объединения поступила от депутатов и «молодежных лидеров» со всей страны. «Молодежное крыло партии будет сообществом активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского», — сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что приоритетом работы крыла станет реализация законопроекта «Об основах молодежной политики», который уже поступил на рассмотрение в Верховную Раду. Координатором движения выступит его автор народный депутат от «Слуги народа» Александр Санченко.

В свою очередь, журналисты издания иронично отметили сходство нового движения с советским комсомолом.

В начала февраля стало известно, что руководство «Слуги народа» планирует сменить идеологию партии. «Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство — все в прошлом», — отмечал один из представителей фракции.