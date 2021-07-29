На Украине 200 тысяч чиновников оказались под угрозой из-за языковых законов

Около 200 тысяч украинских чиновников не могут приступить к работе в государственных органах из-за отсутствия сертификата о владении украинским языком. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского.
По его словам, после вступления в силу новых положений закона о государственном языке, каждый госслужащий обязан иметь специализированный документ, подтверждающий знание украинского на высоком уровне. «Никакие пятерки в аттестатах и красные дипломы по филологии украинского языка не годятся», — написал Бужанский.
Он напомнил, что выдает такие сертификаты специализированная комиссия, но пока она не справляется со своей работой. Политик раскритиковал такое положение вещей и подчеркнул, что под угрозой коллапса оказалась вся бюрократическая система страны. «Огромная армия чиновников (...) не может приступить к работе, получить назначения, ничего не может, тупик», — отметил депутат.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.
В июле 2021 года Конституционный суд (КС) республики признал новые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. В это же время профильный комитет Рады отклонил все поправки, которые могли бы смягчить действие закона. Они предполагали возвращение образования на русском и отмену штрафов за нарушение языковых законов.