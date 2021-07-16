Украина отказалась от смягчения языковых законов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны не планируют каким-либо образом смягчать языковое законодательство и сокращать функционирование украинского языка во всех сферах жизни. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Об этом политик заявил перед депутатами Верховной Рады во время «часа вопросов» к кабмину. Там же министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что сейчас правительство рассматривает проект новой государственной программы по содействию в овладении украинским языком для всех жителей республики. Ее содержание пока не раскрывается.

Ранее Конституционный суд (КС) республики признал правомерным закон о «тотальной украинизации» и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. Дискриминационной по отношению к русским и другим национальным сообществам норму суд считать отказался.

Позже профильный комитет Рады отклонил все предложения правящей партии «Слуга народа» об отмене существующих в стране норм, ограничивающих использование русского языка в образовании, медиа и сфере услуг. Они предполагали, в частности, возвращение образования на русском и отмену штрафов за нарушение языковых законов.