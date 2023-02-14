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22:43, 14 февраля 2023Бывший СССР

Петиция о переименовании РФ в Московию набрала на Украине необходимые подписи

Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в Московию набрала необходимые подписи

Фото: Globallookpress.com

Петиция на сайте украинского президента Владимира Зеленского о переименовании России в Московию набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом пишет РИА Новости.

Петиция была выложена в конце ноября 2022 года. Авторы инициативы предлагают официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» заменить на «московский».

В январе 2022 года с похожим предложением выступила фракция «Голос» в Киевском городском совете. Тогда там заявили, что название «Московия» является историческим. Кроме того, авторы инициативы предложили отказаться от использования в названии Российской Федерации «исторического названия территории современной Украины "Русь" (производных от нее)».

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Марина Совина
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