Президенту Украины предложили переименовать Россию в Московию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию. Соответствующая петиция появилась на сайте офиса украинского лидера.

Авторы инициативы предлагают официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» заменить на «московский». Для того, чтобы Владимир Зеленский рассмотрел предложение, ему необходимо набрать 25 тысяч подписей.

В январе с похожим предложением выступила фракция «Голос» в Киевском городском совете. Тогда там заявили, что название «Московия» является историческим. Кроме того, авторы инициативы предложили отказаться от использования в названии Российской Федерации «исторического названия территории современной Украины "Русь" (производных от нее)».