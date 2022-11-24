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08:17, 24 ноября 2022Бывший СССР

Президенту Украины предложили переименовать Россию в Московию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию. Соответствующая петиция появилась на сайте офиса украинского лидера.

Авторы инициативы предлагают официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» заменить на «московский». Для того, чтобы Владимир Зеленский рассмотрел предложение, ему необходимо набрать 25 тысяч подписей.

В январе с похожим предложением выступила фракция «Голос» в Киевском городском совете. Тогда там заявили, что название «Московия» является историческим. Кроме того, авторы инициативы предложили отказаться от использования в названии Российской Федерации «исторического названия территории современной Украины "Русь" (производных от нее)».

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Марина Совина
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