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14:02, 30 ноября 2023Бывший СССР

Названа причина нежелания Зеленского принять закон о расширении призыва

Bloomberg: Зеленский не принимает закон о призыве из-за желания мира украинцами

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о расширении призыва, который одобрили кабмин и Верховная Рада, так как опасается социальных последствий. Об этом пишет Bloomberg.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мира любой ценой". Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться», — сказал руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.

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