Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 30 ноября 2023Бывший СССР

На Украине захотели использовать реестр избирателей для призыва на фронт

Совет резервистов Украины предложил использовать реестр избирателей для призыва

Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для призыва на фронт информацию из реестра избирателей. Его цитирует РИА Новости.

«Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр [призывников]. Я сторонник того, чтобы передали [военкоматам] реестр избирателей», — сказал он.

Тимочко уточнил, что реестр избирателей более заполнен, через него можно узнать, кто где голосовал. По его мнению, это наиболее правдивые данные. Кроме того, он призвал расширить список тех, кого можно призвать, а также увеличить рамки призывного возраста.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал провал мобилизации военнообязанных на Украине. Причиной этого он назвал увольнение президентом республики Владимиром Зеленским всех областных военкомов.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

      Врач объяснила разницу в пользе морской рыбы и речной

      В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

      США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

      Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

      Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

      Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

      РПЦ предложила уравнять духовников в правах с бойцами на СВО

      В российском онкоцентре произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости