На Украине захотели использовать реестр избирателей для призыва на фронт

Совет резервистов Украины предложил использовать реестр избирателей для призыва

Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для призыва на фронт информацию из реестра избирателей. Его цитирует РИА Новости.

«Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр [призывников]. Я сторонник того, чтобы передали [военкоматам] реестр избирателей», — сказал он.

Тимочко уточнил, что реестр избирателей более заполнен, через него можно узнать, кто где голосовал. По его мнению, это наиболее правдивые данные. Кроме того, он призвал расширить список тех, кого можно призвать, а также увеличить рамки призывного возраста.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал провал мобилизации военнообязанных на Украине. Причиной этого он назвал увольнение президентом республики Владимиром Зеленским всех областных военкомов.