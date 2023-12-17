Украинские пограничники начали использовать дроны для поимки уклонистов

Госпогранслужба Украины сообщила о поимке группы уклонистов с помощью FPV-дрона

Украинские пограничники начали использовать FPV-дроны с целью поимки уклонистов, которые пытаются покинуть страну. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Ведомство опубликовало видео с одного из таких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая помогла отследить группу людей, скрывающихся от мобилизации. Таким образом пограничники задержали трех беглецов — жителей Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей, — которые предприняли попытку нелегально пересечь границу.

Ранее в Верховной Раде Украины подготовили черновой вариант поправок в законопроект, который включает в себя лишение отсрочки от мобилизации для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Нововведения затронут и женщин. Так, гражданок Украины обяжут вставать на воинский учет, проходить общевойсковую подготовку, их будут привлекать к службе во время действия военного положения.