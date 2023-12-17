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11:01, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан

На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации женщин и полицейских

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде Украины захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан. Черновой вариант поправок в законопроект показала депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Это все еще проект, военные внесли жесткие нормы, отрабатывается реалистичная модель», — отметила Безуглая. Она добавила, что соответствующий законопроект финализируют для регистрации. Он предусматривает лишение отсрочки от мобилизации для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.

Нововведения затронут и женщин. Так, гражданок Украины обяжут вставать на воинский учет, проходить общевойсковую подготовку, их будут привлекать к службе во время действия военного положения. Наконец, парламентарии намерены снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и ограничить права уклонистов.

В ноябре стало известно, что на Украине собрались лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также родственников инвалидов I и II группы не первой степени родства и супругов лиц с инвалидностью III группы.

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      Полина Кислицына
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