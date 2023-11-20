На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан

В Верховной Раде захотели лишить отсрочки от мобилизации супругов инвалидов

В Верховной Раде захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан. Об этом заявила депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, сообщает издание «Страна.ua».

По ее словам, соответствующий законопроект уже готовится парламентариями к регистрации. Он предусматривает лишение отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также родственников инвалидов I и II группы не первой степени родства и супругов лиц с инвалидностью III группы.

Ранее сообщалось, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч граждан, призванных на военную службу. Еще 21 тысяча мужчин пытались покинуть республику, однако были задержаны силовиками. Из них 14 тысяч планировали пересечь кордон пешком или вплавь, а остальные — с помощью поддельных документов.