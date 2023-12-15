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06:12, 15 декабря 2023Бывший СССР

Украинские военкомы начали ловить подростков

«Страна.ua»:одесские военкомы задержали в спортзале 15-летних подростков

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Представители военкоматов в Одессе провели рейд в спортивном клубе Synergy Fitness и начали ловить всех, включая 15-летних подростков, об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как уточнили источники, около 30 сотрудников военкомата дежурили на входе, столько же провели рейд внутри здания. «Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — добавили они. Издание отметило, что это не первый рейд силовиков по тренажерным залам и спортивным клубам. Из-за этого украинцы начали дарить свои абонементы, указали журналисты.

7 ноября в поисках мужчин, подлежащих мобилизации, сотрудники военкомата в Одессе провели рейд в общественном автобусе. Автобус остановили утром, когда люди ехали на работу, и вывели из него всех мужчин 27-60 лет.

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      Марина Совина
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