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12:00, 7 ноября 2023Бывший СССР

В Одессе сотрудники военкомата провели рейд по общественному автобусу

KT: сотрудники военкомата в Одессе провели рейд в автобусе и вывели мужчин

Фото: Emilio Morenatti / AP

В Одессе сотрудники военкомата провели рейд в общественном автобусе в поисках мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time (KT).

В сообщении говорится, что автобус остановили утром, когда люди ехали на работу, и вывели из него всех мужчин 27-60 лет. «Сами они на "ноль" ехать не хотят», — сказала одна из женщин в адрес сотрудников.

Ранее на Украине мужчину хотели забрать на фронт прямо из больницы. Призывник рассказал, что он хотел пройти нормальный медосмотр в больнице, поскольку в военкомате ему просто поставили печать, несмотря высокое давление.

3 ноября глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что в Киеве рассматривают возможность усиления мобилизации. По его словам, воевать придется каждому мужчине.

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      Алевтина Запольская
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