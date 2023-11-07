В Одессе сотрудники военкомата провели рейд по общественному автобусу

KT: сотрудники военкомата в Одессе провели рейд в автобусе и вывели мужчин

В Одессе сотрудники военкомата провели рейд в общественном автобусе в поисках мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time (KT).

В сообщении говорится, что автобус остановили утром, когда люди ехали на работу, и вывели из него всех мужчин 27-60 лет. «Сами они на "ноль" ехать не хотят», — сказала одна из женщин в адрес сотрудников.

Ранее на Украине мужчину хотели забрать на фронт прямо из больницы. Призывник рассказал, что он хотел пройти нормальный медосмотр в больнице, поскольку в военкомате ему просто поставили печать, несмотря высокое давление.

3 ноября глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что в Киеве рассматривают возможность усиления мобилизации. По его словам, воевать придется каждому мужчине.