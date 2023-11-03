На Украине вновь подтвердили план поголовной мобилизации

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал аксиомой план поголовной мобилизации

Воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется каждому мужчине, это является аксиомой. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью изданию «Лига.нет».

Чиновник подтвердил наличие у властей плана поголовной мобилизации пригодных к службе граждан и назвал этот процесс естественным для ситуации, в которой оказалась республика.

«И не нужно этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея безумного соседа», — сказал Данилов.

Он также добавил, что сейчас в современных войнах «возраст не имеет значения» и далеко не каждый мобилизованный в итоге окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения.

«Представление о войне, что это только окопы и первая линия, — это представление о прошлом», — заверил секретарь СНБО.

Ранее Данилов не исключил проведения на Украине частичной демобилизации, но указал, что для этого нужно создать нужную правовую базу. Он признал, что среди военнослужащих ВСУ постепенно копиться усталость, и «люди должны отдыхать».