На Украине начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
Страна.ua: в украинском Львове стали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
На Украине начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ. По данным издания «Страна.ua», таким образом во Львове проводят «мягкую мобилизацию».
На Украине сотрудники военкомата рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту. При этом, как сообщается, повестки на улицах не раздают.
Режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022. Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Согласно документу страну запрещено покидать мужчинам в возрасте 18-60 лет. Мужчины указанного возраста могут получить повестку даже на улице и в кафе.
Ранее на Украине предложили лишать гражданства покинувших страну призывников. С инициативой выступила депутат Марьяна Безуглая.