Страна.ua: в украинском Львове стали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ

На Украине начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ. По данным издания «Страна.ua», таким образом во Львове проводят «мягкую мобилизацию».

На Украине сотрудники военкомата рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту. При этом, как сообщается, повестки на улицах не раздают.

Режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022. Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Согласно документу страну запрещено покидать мужчинам в возрасте 18-60 лет. Мужчины указанного возраста могут получить повестку даже на улице и в кафе.

Ранее на Украине предложили лишать гражданства покинувших страну призывников. С инициативой выступила депутат Марьяна Безуглая.