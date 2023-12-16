На Украине предложили лишать гражданства покинувших страну призывников

Украинский депутат предложила лишать гражданства уехавших призывников

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства призывников, покинувших страну. Об этом Безуглая написала в своем аккаунте на Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Депутат попросила своих подписчиков прокомментировать идею лишать гражданства людей призывного возраста, которые уехали из страны. «Интересная мысль», — прокомментировала свое сообщение Безуглая.

Также депутат отметила, что покинувших Украину граждан можно подвергать и другим ограничениям. В качестве примера она привела арест всех активов, оставшихся в стране.

Кроме того, Марьяна Безуглая предложила ввести общевойсковую подготовку для женщин. В соответствующем законопроекте предложили начинать обучение мужчин и женщин с 18 лет.

В середине декабря сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет.