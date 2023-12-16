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17:54, 16 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предложили лишать гражданства покинувших страну призывников

Украинский депутат предложила лишать гражданства уехавших призывников

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства призывников, покинувших страну. Об этом Безуглая написала в своем аккаунте на Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Депутат попросила своих подписчиков прокомментировать идею лишать гражданства людей призывного возраста, которые уехали из страны. «Интересная мысль», — прокомментировала свое сообщение Безуглая.

Также депутат отметила, что покинувших Украину граждан можно подвергать и другим ограничениям. В качестве примера она привела арест всех активов, оставшихся в стране.

Кроме того, Марьяна Безуглая предложила ввести общевойсковую подготовку для женщин. В соответствующем законопроекте предложили начинать обучение мужчин и женщин с 18 лет.

В середине декабря сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет.

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      Андрей Ставицкий
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