На Украине заявили о невозможности отказа от мобилизации

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что от мобилизации невозможно отказаться

От мобилизации на Украине невозможно отказаться, поскольку рекрутинг не покрывает потребности армии, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам Буданова, от мобилизации невозможно уйти. «Сейчас в Силах обороны Украины 1,1 миллиона человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может», — указал он.

Глава ГУР также высказался о ситуации словами «у нас нет столько людей, желающих делать что угодно». Потери же со стороны Украины будут, констатировал Буданов, и такую численность военнослужащих необходимо постоянно поддерживать.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан. Также ожидается, что гражданок Украины обяжут вставать на воинский учет.