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20:51, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали нулевую эффективность насильно мобилизованных

Глава ГУР Украины Буданов: КПД насильно мобилизованных почти нулевой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал почти нулевую эффективность насильно мобилизованных граждан. Его слова приводит «Страна.ua».

Глава ГУР заявил, что все граждане, которые хотели вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделали это в первые полгода спецоперации. По его словам, хорошего ответа на вопрос о том, кого сейчас призывают, не будет. «Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — подчеркнул Буданов.

Кроме того, он счел, что большинство украинцев так и не ощутили себя гражданами страны несмотря на их громкие лозунги о патриотизме. «Все болеют за Украину, но все бегут», — добавил руководитель ГУР.

Ранее сообщалось, что Буданов заявил о невозможности отказа от мобилизации на Украине. По его словам, рекрутинг не может покрыть потребностей в численности украинских военнослужащих.

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      Олег Давыдов
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