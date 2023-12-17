Сальдо: украинских военных загоняют на фронт под дулом автомата

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные демотивированы, так как их силой загоняют на фронт и они не хотят воевать. Свое мнение он высказал в интервью агентству РИА Новости.

По словам главы Херсонской области, на Украине проводят «могилизацию» вместо мобилизации и все больше солдат загоняют в армию «под дулом автомата». «Ловят на дискотеках, начали студентов с пар забирать. В том же Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают. Уже дошло до того, что священникам вручают повестки — лишь только из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника», — отметил Сальдо. Он добавил, что при этом солдат не учат воевать, а у подавляющего числа мобилизованных нет желания участвовать в боевых действиях, хоть их и принуждают к этому, угрожая лишить жизни.

Глава российского региона сравнил отношение к украинским гражданам с нацизмом, который был навязан Гитлером во времена, когда тот находился у власти. Однако Сальдо сообщил, что все большее число людей, вопреки сильному давлению пропаганды властей, раскрывает глаза на происходящее. В заключение губернатор Херсонской области подчеркнул, что в такой обстановке будущее ВСУ на фронте является бесперспективным.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде Украины захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан. Так, предусмотрено лишение отсрочки от мобилизации для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Нововведения затронут и женщин.