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12:12, 8 декабря 2023Бывший СССР

На Украине свыше 800 уклонистов пытались дать взятку на границе

WP: свыше 800 украинцев пытались дать взятку на границе, чтобы не служить в ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Свыше 800 человек пытались дать взятку на границе для того, чтобы избежать службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по призыву. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным журналистов, всего было зафиксировано 825 попыток подкупить сотрудников пограничной службы, общая сумма предложенных им денег составила около 228 тысяч долларов. Один из уклонистов рассказал WP, что размер средней взятки для пограничника на молдавской границе составляет около 300 долларов.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко утверждает, что всего с 24 февраля 2022 года пограничники задержали более 16,5 тысячи украинцев, пытавшихся пересечь границу за пределами пропускных пунктов. В свою очередь, с поддельными документами на границе задержали приблизительно 7 тысяч человек.

Чаще всего уклонисты пытаются попасть на территорию Румынии или Молдавии.

Ранее во Львове полиция нашла уклониста, который переоделся в бабушку и прокатился на лыжах по городу, прицепившись к автомобилю. Сведения о нем передали в городской военкомат.

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      Александр Курбатов
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